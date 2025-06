LONDON, Ontario, June 21, 2025("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben, dass es gemäß der vollständigen Ausübung der Bezugsrechte durch D. Boral Capital LLC weitere 142.180 Stammaktien und Optionsscheine zum Erwerb von weiteren 71.090 Stammaktien ausgegeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 1,2 Mio. US-Dollar entspricht. Dies erfolgte im Zusammenhang mit der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch D. Boral Capital LLC im Rahmen der zuvor angekündigten öffentlichen Zeichnungsemission von Stammaktien und begleitenden Optionsscheinen zum Erwerb von Stammaktien ("Angebot") in den Vereinigten Staaten.

Die gemäß der Mehrzuteilungsoption ausgegebenen Stammaktien wurden in Verbindung mit einem begleitenden halben Optionsschein verkauft (wobei jeder ganze Optionsschein in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden kann). Jeder ganze Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 10,13 US-Dollar pro Aktie, ist sofort ausübbar und verfällt drei Jahre nach dem Ausgabedatum.

D. Boral Capital LLC fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot.

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für laufende Forschungs- und Entwicklungskosten, für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner Demonstrationsanlage sowie - soweit verfügbar - für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Das Angebot erfolgte gemäß einer gültigen Registrierungserklärung auf Formular F-10 in der jeweils gültigen Fassung), die zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") eingereicht wurde und am 28. Mai 2025 in Kraft trat, sowie gemäß dem kanadischen Kurzprospekt der Gesellschaft vom 28. Mai 2025 (der "Basisprospekt"). Aduro hat die Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten angeboten und verkauft. Es wurden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder verkauft.

Der Basisprospekt, der sich auf das Angebot bezieht und dessen Bedingungen beschreibt, wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und bei der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und kann kostenlos auf den Profilen des Unternehmens auf der von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.cabetriebenen Website SEDAR+ oder auf der Website der SEC unter www.sec.govabgerufen werden. . Ein endgültiger Prospektnachtrag mit den endgültigen Bedingungen wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht.

Exemplare des endgültigen Prospekts können, sobald verfügbar, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC, z. Hd.: 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, USA, per E-Mail an dbccapitalmarkets@dboralcapital.comoder telefonisch unter +1 212 970 5150 angefordert werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierung noch ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. In keinem Staat oder sonstigen Rechtsgebiet, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen Wertpapiergesetzen unzulässig sind, dürfen Wertpapiere des Unternehmens angeboten, beworben oder verkauft werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

D. Boral Capital LLC.

dbccapitalmarkets@dboralcapital.com

+1 212 970 5150

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der voraussichtlichen Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Faktoren, die zu Änderungen der von der Gesellschaft vorgesehenen Verwendung der Erlöse führen können. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten sind ausführlicher im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich.





Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dab6f926-3c9e-4918-96f7-891bff9a8b71