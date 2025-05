EQS-Media / 02.05.2025 / 10:01 CET/CEST

Allane behauptet Spitzenplatz im großen Neuwagenbörsen-Test von auto motor und sport Pullach, 2. Mai 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, wurde mit ihrer Marke Allane zum zweiten Mal in Folge zur besten Neuwagenbörse Deutschlands gekürt. In einem umfassenden Vergleichstest der Fachzeitschrift auto motor und sport, durchgeführt von der Beratungsgesellschaft Concertare, setzte sich Allane erneut an die Spitze. Besonders überzeugte die Plattform durch ihre Versicherungs- und Vertragsangebote sowie die Möglichkeit zur Inzahlungsnahme von Gebrauchtfahrzeugen.



Die vollständigen Testergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport veröffentlicht - noch unter dem früheren Markennamen "Sixt Neuwagen". Inzwischen erfolgte die Umbenennung und das Rebranding der Onlineplattform zu "Allane". Dabei wurden in einem neuen, modernen Design sämtliche Funktionalitäten der Plattform übernommen und die User Experience verbessert.



Die Bewertung basierte auf acht praxisrelevante Kriterien: "Fahrzeugsuche", "Beratung", "Probefahrt", "Inzahlungnahme", "Finanzierung", "Versicherungsangebote", "Vertragsangebote" und "Fahrzeugübergabe". In einem Vergleich mit sechs namhaften Mitbewerbern belegte Allane den ersten Platz und überzeugte mit durchdachten, kundenorientierten Lösungen.



Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane SE: "Diese Auszeichnung bestätigt unsere konsequente Ausrichtung auf Kundenzufriedenheit, digitale Exzellenz und attraktive Angebote. Sie ist ein toller Erfolg für das gesamte Team. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns durch diese Bewertung entgegengebracht wird, und sehen sie als Ansporn, unser Angebot weiter zu optimieren."



Auf der Plattform Allane bietet die Allane Mobility Group Privat- und Geschäftskunden flexible und transparente Möglichkeiten zum Leasing oder Kauf von Fahrzeugen - bequem online und markenübergreifend. Neben attraktiven Neuwagenangeboten stehen auch geprüfte Gebrauchtwagen zur Auswahl. Nutzer profitieren zudem von umfassenden digitalen Services rund um die Mobilität.



Über Allane Mobility Group:



Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing , Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com





