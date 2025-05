HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Situation rund um Zölle bleibe ungewiss, schrieb Analyst Romain Gourvil am Freitag nach den Quartalszahlen des Autobauers. Diese hätten weitgehend im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Die aus den Zöllen resultierenden Belastungen reflektiert er in seinen reduzierten Schätzungen für 2025 bis 2027. Die Schätzungen will er anpassen, je nachdem, wie es mit den Zöllen weitergehe./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 15:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000