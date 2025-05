DJ BASF nimmt Indien und 5 ASEAN-Staaten stärker in den Blick

DOW JONES--BASF will nach den Worten von Vorstandschef Markus Kamieth für weiteres Wachstum neben China die Absatzmärkte Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam stärker in den Blick nehmen. "Diese sieben Länder stehen bis 2035 für rund 80 Prozent des weltweiten Chemiewachstums", sagte der Manager laut Redetext auf der Hauptversammlung des Chemiekonzerns.

In China wolle BASF weiter mit dem Markt wachsen, in Indien und den fünf genannten ASEAN-Mitgliedsländern sogar stärker als der Markt. Gezielte Investitionen, Partnerschaften und Zusammenschlüsse sollen dies möglich machen.

BASF wird in China in der zweiten Hälfte den neuen Verbundstandort in Zhanjiang anfahren. Der Bau ist nahezu abgeschlossen. Für den Start der Anlagen fallen zunächst Kosten in der Größenordnung von 400 Millionen Euro an. 2026 soll die Produktion dann laufen.

