HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 63 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Energieinfrastruktur-Unternehmen sei stark ins Jahr gestartet, und das, obwohl das erste Quartal für gewöhnlich ein schwächeres sei, schrieb Analyst Lasse Stüben in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dank der hohen Nachfrage-Dynamik sieht er für die Aktie weiter Luft nach oben./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 11:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A255F11