EQS-Media / 02.05.2025 / 17:32 CET/CEST

Potsdam, 01. Mai 2025 - Verschmelzung von LEEF und wisefood ist abgeschlossen.



UPDATE:



Vor kurzem wurde die Fusion von LEEF und wisefood bekanntgegeben. Mit dem gestrigen Tage ist sie auch zivilrechtlich abgeschlossen und im Handelsregister Potsdam eingetragen. Die Firma Wisefood GmbH ist gelöscht und nach einem Share Deal im Dezember 2024 über die Leef Holding jetzt final in die operative Leef Blattwerk GmbH übergegangen.



Die nachhaltige Verpackungsbranche hat ab sofort einen neuen Powerplayer! Nach der Übernahme des "Höhle der Löwen"-Startups wisefood aus Garching im Dezember 2024 gibt Palmblatt-Speziallist LEEF aus Potsdam den Abschluss der Fusion bekannt. Zwei der innovativsten Marken im Bereich nachhaltiger Verpackungen wachsen zusammen und ergänzen sich perfekt.

.

LEEF berichtete schon, was das bedeutet. Und genauso geht es voran: Erweiterte Vertriebskanäle: LEEF profitiert von wisefoods erfolgreicher E-Commerce-Strategie, während wisefood neue Chancen im offline-Handel erhält. Das operative Zusammenwachsen verläuft exakt im Plan.

LEEF profitiert von wisefoods erfolgreicher E-Commerce-Strategie, während wisefood neue Chancen im offline-Handel erhält. Das operative Zusammenwachsen verläuft exakt im Plan. Effizienter & skalierbarer: Durch Synergieeffekte und optimierte Strukturen entsteht ein leistungsfähiger Anbieter für jede Bestellgröße - vom Einzelpaket bis zum Großauftrag. LEEF hat in der Zwischenzeit in neue Lagerräume investiert und steht unmittelbar vor dem "Going-Live" seines Palettenlagers.

Durch Synergieeffekte und optimierte Strukturen entsteht ein leistungsfähiger Anbieter für jede Bestellgröße - vom Einzelpaket bis zum Großauftrag. LEEF hat in der Zwischenzeit in neue Lagerräume investiert und steht unmittelbar vor dem "Going-Live" seines Palettenlagers. Zukunftspläne: Parallel zur Fusion startet LEEF eine neue Finanzierungsrunde, um weiteres Wachstumskapital zu sichern. Diese hat bereits begonnen und trägt schon erste Früchte. LEEF meldet hierzu demnächst mehr.

Neuausrichtung des Managements - mit klarem Wachstumsfokus



Mit der Fusion ging bereits eine strategische Neuausrichtung des Führungsteams einher: Der bisherige CFO Jens Christoph ist neuer CEO der Unternehmensgruppe und bringt mit seiner langjährigen Erfahrung in Unternehmensfinanzen die Firma auf Wachstumskurs. Finanzexpertin Eva Unruh ist in der Rolle der CFO und bringt ihre Erfahrung als Führungskraft in internationalen Unternehmen und Gründerin ein. Robert Fenyvesi verstärkt das Team als COO als erfahrener Operations-Manager mit umfassender Expertise in internationaler Logistik und Vertrieb. LEEF-Gründer Claudio Fritz-Vietta ist in in eine neue strategische Rolle als Gesellschafter mit beratender Funktion gewechselt und unterstützt mit seinen vielfältigen Erfahrungen, Fachwissen und Visionen - ein weiterer Schritt für nachhaltiges Wachstum!



Das "neue" LEEF - ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen



LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO2-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, Becher und weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen Webshop über die Amazon-Shops von LEEF und wisefood , OTTO & eBay bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen.

Mit internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen ist LEEF weltweit führend und setzt neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen - ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen (coming soon!) oder dem Garbicz. Die unter beiden Marken erhältlichen Palmblatt-Produkte bestehen aus einem nativ klimaneutralen Material, das unter Nachhaltigkeitsaspekten neue Standards setzt.





Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit , das Wisefood Presskit , oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780 | www.leef.bio









Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



02.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com