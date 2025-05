NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Das Management habe bekräftigt, Aktienrückkäufe gegenüber antizyklischen Ausgaben zu bevorzugen, was die Widerstandsfähigkeit des Energiekonzerns im Umfeld eines Ölpreises von 50 US-Dollar unterstreiche, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe im derzeit unsicheren Konjunkturumfeld sein Favorit im Sektor./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 10:28 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BP6MXD84