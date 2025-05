News von Trading-Treff.de Einen erneut enttäuschenden Auftritt legte die Atos am Freitag auf das Börsen-Parkett. An der heimischen Börse Paris verlor der Titel in etwa 0,8 %. Der Effekt des umgekehrten Aktien-Splits ist damit bis dato vollkommen am Markt verrraucht. Die Prognosen für den Konzern sind entsprechende maximal vergleichsweise ungünstiger geworden. Durch den Verlust von -0,8 % hat die Aktie einen Kurs in Höhe von nur noch 35,46 € erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...