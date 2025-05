Miami - Beim Großen Preis von Miami startet Red-Bull-Pilot Max Verstappen am Sonntag aus der Pole-Position. Der Niederländer legte am Samstag vor McLaren-Fahrer Lando Norris und Mercedes-Star Kimi Antonelli die schnellste Zeit hin.Der WM-Führende Oscar Piastri (McLaren) wurde nur Vierter. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Sauber) startet von P16.Ein bitteres Qualifying war es für den Briten Lewis Hamilton: Der Ferrari-Fahrer schaffte es nur auf P12, obwohl er beim Sprint-Rennen noch Dritter gewesen war. Beim Sprint am Samstagmittag (Ortszeit), den Norris vor Piastri und Hamilton gewonnen hatte, konnten sich die beiden McLaren-Piloten in der Fahrer-WM weiter von den Verfolgern absetzen.