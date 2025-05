Swiss Re ISIN: CH0126881561 konnte im Wochenverlauf 2,80 Prozent zulegen. Damit gehörte die Aktie des Rückversicherungs-Unternehmens aus Zürich, Schweiz zu den neun besten Werten im Swiss Market Index. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 148,85 CHF, das Wochenhoch hat die Aktie im Tagesverlauf bei 149,10 CHF an der SIX Swiss Exchange gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg ...

