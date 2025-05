News von Trading-Treff.de Für die Bonner Telekom ist zuletzt der Börsenkurs nicht mehr ganz so robust gewesen wie in den Wochen zuvor. In der vergangenen Woche konnte das Unternehmen den zuvor erreichten Aktienkurs nicht mehr halten und verlor unter dem Strich -3 %. Das bedeutet aktuell, dass der Titel ein Niveau von 31,77 € erreicht hat; dennoch bleibt die Aktie auf diesem Niveau immer noch im formalen Aufwärtstrend. Die Sorge, der Kurs könne deutlich ...

