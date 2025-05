MASSIVES KURSPOTENZIAL: KURSZIEL nach TOP-News angehoben! 200 % sind nach der Ansicht der Analysten drin!

Anzeige / Werbung

Meridian Mining (WKN: A3EUQY) sorgt wieder für Schlagzeilen: Die renommierten Analysten von CORMARK haben am Mittwoch das Kursziel für den aufstrebenden Kupfer-Gold-Entwickler angehoben.

von bislang 1,75 CAD auf nun satte 2,- CAD haben die Analysten des renommierten Research-Hauses CORMARK Secureties ihr Kursziel für Meridian Mining (WKN: A3EUQY) erhöht, ein klarer Vertrauensbeweis in das gigantische Potenzial des Unternehmens - und ein kräftiges Signal an den Markt.

Offensichtlich ist, dass die Aktie aktuell deutlich unter Wert gehandelt wird! Mit einem Börsenkurs von nicht einmal 0,70 CAD notiert Meridian Mining (WKN: A3EUQY) laut NAV-Bewertung nur bei etwa 20 % des inneren Werts. Selbst konservativ gerechnet, wäre eine faire Bewertung mit 50 % des NAV - also rund 1,30 CAD - absolut realistisch.

Quelle: https://valueinvesting.io/MNO.TO/

Doch CORMARK Securities geht einen Schritt weiter: Auf Basis von soliden Preisannahmen von 4,25 USD je Pfund Kupfer und 3.000,- USD je Unze Gold kommen die Analysten auf einen NAV von 2,60 CAD je Aktie - und sehen mindestens 80 % davon als gerechtfertigt an. Das ergibt ein Ziel von über 2,- CAD, was den Spielraum für weitere Kursgewinne deutlich macht. Auch die neuen Bohrergebnisse lassen aufhorchen! Denn…

Meridian meldet Mega-Bohrerfolge im Stakkato!

Wie grandios das Potenzial von Meridian Minings (WKN: A3EUQY) brasilianischem Ausnahme-Asset "Cabaçal' ist, hat der aufstrebende Kupfer-Goldmarkt-Player ja bereits mehrmals eindrucksvoll unterstrichen. Zuletzt setze er mit der unabhängigen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für sein "VMS' ("Volcanogenic Massive Sulfide') - Power-Projekt ein fettes Ausrufezeichen, vor dem sagenhafte 984 Mio. USD Nettokapitalwert, ein interner Zinsfuß von satten 61,2 % nach Steuern und eine sensationelle Produktion von jährlich 141.000 Unzen Goldäquivalent stehen.

Zu diesem Mega-Meilenstein gesellen sich außerordentliche Bohrergebnisse rund um die gehaltvolle Lagerstätte "Santa Helena', ebenso wie von "Cabaçal'!

Quelle: Meridian Mining

Das Potenzial dieser kaum 10 km vom "Cabaçal'-Ziel entfernten Lagerstätte ist mit 3,2-7,3 Millionen Tonnen Erz zu großartigen Gehalten von zwischen 3,0-3,2 g/t Goldäquivalent (AuÄq) für 306.000 bis 763.000 Unzen AuÄq schlichtweg gigantisch. Genau das bestätigen nun auch Bohrergebnisse aus einem "VMS'-Haufen mit massiven bis halbmassiven Cu-Au-Zn- und Ag-Sulfiden.

Am westlichen Rand von "Santa Helena' förderte Bohrloch CD-651 phänomenale 2,0 g/t AuÄq (1,4 % CuÄq) über 33,4 m in nur 151,0 m zutage, einschließlich erstklassiger 4,2 g/t AuÄq (2,8 % CuÄq) über 13,10 m Tiefe in 151,4 m und 6,5 g/t AuÄq (4,4 % CuÄq) über 4,4 m in 214,0 m Tiefe.

Bei den "Infill'-Bohrungen im Minengebiet "Santa Helena' lieferte Bohrung CD-655 satte 5,6 g/t AuÄq (3,7 % CuÄq) über 9,9 m ab oberflächennahen 3,8 m Tiefe.

Quelle: Meridian Mining

Sowohl diese herausragenden Resultate wie auch die Tatsache, dass "Santa Helena' im Westen weiter als offen gilt, bestätigen das außergewöhnliche Potenzial für die Entdeckung weiterer Cu-Zn-Au-reichen Gebiete und dafür, dass "Santa Helena' das zweite hochgradige Zentrum innerhalb des "Cabaçal'-Gürtels werden kann. Das gilt umso mehr, als nun deutlicher wird, dass einige der historischen Bohrlöcher dort kurz vor der Mineralisierung endeten oder "Santa Helenas' "VMS'-Horizont nicht vollständig untersucht hatten.

Umso stärker weisen die kontinuierlichen Entdeckungen hochgradiger Au-Cu-Ag- und Zn-Mineralisierungen auf ein weitaus stärkeres und offeneres System hin, als ursprünglich modelliert. Das schließlich lässt weitere zusätzliche Bohrungen mit Spannung erwarten, auch mit Blick auf eine für das spätere zweite Halbjahr 2025 geplante Mineralressourcenschätzung, die zweifelsohne üppig ausfallen wird.

Mächtige Au- und Zn-Entdeckung auf "Santa Fé'!

Wenn wir bei Meridian Minings (WKN: A3EUQY) "Cabaçal'-Projekt berechtigterweise von einer Portfolio-Perle sprechen, sollten wir das Bild einer Perlenkette unbedingt vor Augen haben. Denn auf dieser reiht sich neben "Santa Helena' nun auch das gerade einmal 5 km südöstlich davon gelegene neue Ziel "Santa Fé' auf. Hier stieß Meridian nämlich auf eine offene 2.200 m lange Kupfer-Gold-Bodenanomalie.

Quelle: Meridian Mining

Das Bodenuntersuchungsraster konnte dabei grandiose Spitzenwerte von 547 ppm (parts per million) Cu, 2539 ppm Pb, 1135 ppm Zn und 65 ppb Au messen.

Quelle: Meridian Mining

Hinzu kommt, dass Gesteinssplitter bis zu 0,40 % Cu, 0,79 g/t Au, 1,1 g/t Ag, 0,38 % Zn, 0,36 % Pb und 47 ppm Wismut (Bi) ergaben, wobei letzteres ein starkes Indikator-Element für Gold bei "Cabaçal' ist.

Auch die Übereinstimmung von "Santa Fés' anomalen Korridoren mit den westlich abfallenden Kontakten zwischen metavulkanischem und sedimentärem Gestein, die ein enger Beziehung zur Minensequenz bei "Cabaçal' und "Santa Helena' stehen, weist auf das immense Potenzial dieses neu entdeckten Zielgebiets hin. Wir dürfen also gespannt sein, welche weiteren grandiosen Entdeckungen von dort bald gemeldet werden. Geophysikalische Programme wurden jedenfalls bereits durchgeführt, um die Bohrziele weiter zu verfeinern.

Apropos Perlenkette!

Auch für Gilbert Clark, CEO von Meridian Mining (WKN: A3EUQY), ähnelt das gesamte "Santa-Helena'-System einer Perlenkette aus Edel- und Basismetallen. Das bestätigen für ihn nicht nur die jetzt gemeldeten Bohrergebnisse und die gewonnenen wertvollen Erkenntnisse:

"Neben den erstklassigen Resultaten haben die Bohrungen bestätigt, dass die Mineralisierung an beiden Enden von "Santa Helena' nach wie vor für Erweiterungen offen ist. Das verspricht zusätzliches Potenzial, erfordert aber auch weitere Bohrungen. Insgesamt verstärkt sich durch die jüngsten Ergebnisse die spannende Aussicht darauf, das wachsende und bisher noch unentdeckte Potenzial von "Santa Helena' zusammen mit den aufregenden Entdeckungen bei "Santa Fé' künftig zu einem produktiven und hochgradigen Minen-Hub zusammenzuführen. In Kombination mit den herausragenden Ergebnissen unserer vorläufigen Machbarkeitsstudie für "Cabaçal' unterstreicht dies die Ausnahmestellung unseres Projekts als der aussichtsreichste Cu-Au-VMS-Gürtel sowohl Brasiliens wie auch ganz Südamerikas."

Und wo wir schon bei Perlenketten sind, so reihen sich auch folgende Ergebisse nahtlos an diese an! Weitere sensationelle Treffer auf "Cabaçal'!

Auf seinem bombastischen brasilianischen Asset wurde mit 276 g/t Au über 0,46 m eine der bisher höchstgradigen Goldadern bei "Cabaçal' angebohrt. Auf diese und weitere fette Volltreffer stieß Bohrung CD-654 innerhalb eines flachen Sektors der "Eastern Copper'-Zone mit ihren historischen Abbaubetrieben.

Neben den rekordträchtigen 276 g/t Au auf 0,46 m mit sichtbarem Gold, förderte CD-654 in dieser Zone nämlich auch phänomenale 14,8 g/t AuÄq (11,0 % CuÄq) über 9,9 m zutage, einschließlich satte 71,4 g/t AuÄq (53,1 % CuÄq) über 1,9 m.

Dem steht Bohrloch CD-667 mit seinen herausragenden 1,4 g/t AuÄq (1,0 % CuÄq) über 38,6 m einschließlich 2,2 g/t AuÄq (1,6 % CuÄq) über 15,6 m aus einem Gebiet mit ebenso historischen Bohrungen in kaum etwas nach.

Quelle: Meridian Mining

Neben den großartigen Gehalten bestätigt diese illustre Reihe rekordverdächtiger Resultate auch "Cabaçals' zusätzliches außergewöhnliches Potenzial für oberflächliche Ressourcen. Umso gespannter darf man auf die Fortsetzung der Bohrungen sein, die weitere höhergradige Trends testen werden.

Quelle: Meridian Mining (Rote Pfeile weisen auf höhergradige Trends bei Bohrloch CD-654 hin.)

Nächste Erfolgsetappe: Endgültige Machbarkeitsstudie!

Ende März hatte Meridian Mining (WKN: A3EUQY) ja die eingangs erwähnte sensationelle vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für sein "VMS' - Power-Projekt "Cabaçal' veröffentlicht. Nun steht mit der endgültigen Machbarkeitsstudie die nächste Erfolgsetappe an. Zur Vorbereitung sendet Meridian demnächst eine breite Auswahl vielversprechender Kernproben mit hohen Gold- und Silbergehalten an ein kanadisches Labor. Diese Proben sind repräsentativ für das Erz, das in den frühen Phasen des Tagebaus bei "Cabaçal' abgebaut wird und geben damit sozusagen einen formidablen Vorgeschmack auf die künftige Power-Produktion.

Ebenso erhält das Labor entsprechendes Material für einen Mini-Pilotanlagentest für die Erzeugung von Konzentratproben, die für die Vermarktung an Schmelz- und Handelsgruppen gedacht sind. Das alles wohlgemerkt kurz nachdem Meridian Mining (WKN: A3EUQY) sensationell gute Bohrergebnisse von seinem zweiten Power-Asset "Santa Helena' gemeldet hat, welches kaum 10 km vom "Cabaçal'-Ziel entfernt liegt und mit 3,2-7,3 Millionen Tonnen zu großartigen Gehalten von zwischen 3,0-3,2 g/t Goldäquivalent (AuÄq) für 306.000 bis 763.000 Unzen AuÄq nur so vor Goldkraft strotzt.

Ein Beweis für diese erstklassige Power lieferten nicht zuletzt die kürzlich am westlichen Rand von "Santa Helena' zutage geförderten phänomenalen 2,0 g/t AuÄq (1,4 % CuÄq) über 33,4 m, einschließlich erstklassiger 4,2 g/t AuÄq (2,8 % CuÄq) über 13,10 m und 6,5 g/t AuÄq (4,4 % CuÄq) über 4,4 m. Mit Blick auf die erste Ressourcendefinition von "Santa Helena' als Meridians zweite höhergradige "VMS'-Liegenschaft im gehaltvollen "Cabaçal-Hub', dürfen wir also auch hier auf weitere dynamische Erfolgsetappen gespannt sein.

Auf dem direkten Weg zum wichtigsten Gold-Kupfer-"VMS'-Gürtel in Südamerika!

Für Gilbert Clark, CEO von Meridian Mining (WKN: A3EUQY), bestätigen die jetzt gemeldeten Rekord-Resultate das außergewöhnliche Potenzial "seines" "Cabaçal'-Gürtels:

"Mit den aktuellen Bohrungen konnten wir die mögliche Erweiterung von einer der flachen, hochgradigen Erzzonen von "Cabaçal' eindrucksvoll bestätigen. Dabei stellen die bis zu 276 g/t Au aus Bohrung CD-654 nicht nur ein herausragendes Ergebnis dar, sondern werden sich auch großartig auf die anlaufende endgültige Machbarkeitsstudie für "Cabaçal' auswirken, einschließlich des Potenzials zusätzlicher oberflächlicher Ressourcen. Insgesamt stehen die Zeichen damit für uns auf erstklassige Erweiterungen der Mineralisierung, wie zuletzt auch eindrucksvoll bei Santa Helena geschehen. Damit sind wir unserem Ziel, den "Cabaçal'-Gürtels als wichtigsten Gold-Kupfer-"VMS'-Gürtel in Südamerika zu etablieren, wieder einen entscheidenden Schritt nähergekommen."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/meridian-mining-excellent-pre-feasibility-study-published-for-copper-gold-project-in-brazil/

Fazit: Der Countdown zur Neubewertung läuft - diese Aktie hat das Zeug zum Highflyer!

Was Meridian Mining (WKN: A3EUQY) hier in Serie abliefert, ist nichts weniger als spektakulär: Megastarke Bohrergebnisse, ein "NAV' weit über dem aktuellen Kurs, ein Projekt mit Milliardenpotenzial- und ein Analysten-Kursziel, das satte 200 % Luft nach oben signalisiert!

Mit dem "Cabaçal'-Gürtel formiert sich hier der nächste große Gold-Kupfer-Hotspot Südamerikas - und Anleger haben jetzt die Chance, am Anfang einer potenziell explosiven Neubewertungsrallye dabei zu sein. Die laufenden Explorations-Hits, die kommende Ressourcenschätzung bei "Santa Helena' und die finale Machbarkeitsstudie könnten eine Kettenreaktion am Markt auslösen.

Wer sich jetzt zum Aktienkurs von nur rund 075 CAD positioniert, kauft mit Meridian Mining (WKN: A3EUQY) eine substanzstarke Aktie mit massiver Bewertungsreserve. Selbst Kurse zwischen 1,20 CAD und 1,50 CAD wären schon ein Volltreffer, aber vielleicht sind sogar die 2,- CAD von CORMARK nur der Anfang einer viel größeren Erfolgsstory. Diese Aktie hat gigantisches Potenzial! Also: Augen auf Meridian - und den Einstieg nicht verpassen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Meridian Mining, Wallstreet Online, eigener Research und eigene Berechnungen. Intro-Bild: KI generiert mit ChatGPT

