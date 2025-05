EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Kooperation

PRESSEMITTEILUNG

Ab Herbst 2025: Integration mehrerer CA-1 Roboter für die autonome Zubereitung von Mahlzeiten in Filialen der REWE Region West

Partnerschaft umfasst die Circus Software Suite und den vollständigen Einsatz des CA-1 Systems inklusive Bestellterminal, Produktionssteuerung und operativer Optimierung auf Filialebene

Start mit drei REWE-Standorten, gemeinsamen Betriebsmodell und umfangreicher KPI-Bewertung



München, 5. Mai 2025 - Die Circus SE (XETRA: CA1 ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-Software und KI-Robotik für die Food-Service-Branche, kündigt heute eine exklusive Pilotpartnerschaft mit der REWE Markt GmbH, Zweigniederlassung West, an. Im Rahmen des Projekts wird der vollautonome Küchenroboter CA-1 gemeinsam mit der cloudbasierten Circus Software Suite in mehreren REWE-Supermärkten in Deutschland eingesetzt. Der Pilot startet im Herbst 2025 und markiert die weltweit erste Integration autonomer Lebensmittelfertigung in den Lebensmitteleinzelhandel.

REWE Region West erhält im Rahmen der Vereinbarung drei CA-1 Einheiten sowie ein vollständiges Softwarepaket, bestehend aus Bestellsystemen, Küchensteuerung und KI-gestütztem Produktionsmanagement. Die achtmonatige Pilotphase umfasst den gemeinsamen Betrieb, Schulungen, Marketingaktivitäten sowie eine umfassende Leistungsbewertung anhand von Kundenzufriedenheit, technischer Leistung und operativer Umsetzbarkeit.

"Die Kombination aus hochmoderner Robotik und unserer Kundenorientierung ist ein spannender Schritt hin zu einem zukunftsweisenden, nachhaltigen Einkaufserlebnis", sagt Lars Klein, Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Region West. "Im Fokus stehen Akzeptanz, das Feedback unserer Kundschaft und Erfahrungen aus dem Marktalltag", fügt er hinzu.

"Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein, nicht nur für Circus, sondern für den gesamten Einzelhandel", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus SE. "Erstmals werden Kundinnen und Kunden im Supermarkt frisch zubereitete Gerichte erleben, die vollständig autonom von Robotern gekocht werden. Wir sind stolz, diese Weltneuheit gemeinsam mit der REWE Region West umzusetzen und freuen uns auf alles, was kommt."

Während der achtmonatigen Pilotphase ist Circus exklusiver Anbieter von KI-gesteuerter Food-Robotik in REWE-Filialen. Dies unterstreicht den gemeinsamen Anspruch Technologietrends mit innovativen Nahversorgungskonzepten zu verbinden.

Das Ergebnis des Piloten bildet die Entscheidungsgrundlage für eine mögliche weiterführende Kooperation beider Unternehmen.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich der Embodied AI und AI-Software in der Food-Service-Branche und treibt Innovation sowie Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit ihrem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter in der Anwendung von Embodied AI und integriert modernste Technologien in reale Betriebsabläufe und transformiert so die Food-Service-Branche. Durch die Verbindung von hochentwickelter Robotik, KI-gestützter Software und dem Anspruch, globale Herausforderungen zu lösen, gestaltet Circus die Zukunft autonomer Systeme und definiert die Zusammenarbeit von Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz führt Circus die nächste Generation von KI-Anwendungen an.



Über die REWE Group

Die REWE Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Handels- und Touristikkonzernen in Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 380.000 Mitarbeitende in rund 20 Ländern. Im Lebensmitteleinzelhandel ist die Gruppe mit starken Marken wie REWE, PENNY und Nahkauf vertreten und betreibt allein in Deutschland über 6.000 Filialen. Ergänzt wird das stationäre Geschäft durch innovative E-Commerce-Angebote wie den REWE-Lieferservice. Zum Portfolio gehören außerdem Baumärkte (toom) sowie Reiseveranstalter (DER Touristik). Die REWE Group steht für Nachhaltigkeit, Innovationskraft und Kundenzentrierung - sowohl im stationären Handel als auch im digitalen Raum.



Über REWE West

Die REWE Region West und ist ein bedeutender Nahversorger in zwei Bundesländern: Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Insgesamt engagieren sich über 25.000 Mitarbeiter:innen in dieser Region. Rund 700 junge Menschen absolvieren in den Märkten, der Logistik oder der Verwaltung ihre Ausbildung und legen damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Der Hauptsitz der REWE West liegt in Hürth. Von den Lagerstandorten Köln-Langel und Koblenz werden täglich ca. 560 REWE, nahkauf- Märkte und Sonderkunden der Region u.a. mit erntefrischem Obst und Gemüse, Blumen, Fleisch und Molkereiprodukten beliefert. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

ir@circus-group.com

