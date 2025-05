EQS-Media / 05.05.2025 / 08:35 CET/CEST

Stockholm, 5 Mai 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Förderantrag für das Programm "ERMA Booster Call 2025" die erste Evaluierungsphase erfolgreich bestanden hat. Das Unternehmen gab in einer Pressemitteilung vom 26. März 2025 bekannt, dass es den Antrag auf die ERMA Booster Call-Finanzierung über seine Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy ("FinnCobalt") eingereicht hat. "Die Tatsache, dass wir die zweite Phase des Prozesses erreicht haben, unterstreicht die Relevanz unseres Hautalampi-Batteriemineralprojekts und unseren Beitrag zu Europas grüner und sicherer Zukunft," sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. "Wir sind stolz, in dieser zweiten Phase zu den ausgewählten Kandidaten zu gehören und freuen uns bereits auf die nächste Stufe der Ausschreibung." Der ERMA Booster Call, eine der am meisten umworbenen Finanzierungsinitiativen Europas, bietet bis zu 2,5 Millionen Euro pro Projekt, um die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Europas im Bereich der Rohstoffe zu stärken. Der Ausschreibung zielt auf innovative Bergbauprojekte ab, die für die Sicherung der strategischen Rohstoffautonomie Europas von entscheidender Bedeutung sind. Erfolgreiche Bewerber erhalten nicht nur Zugang zu finanzieller Unterstützung, sondern auch zu Europas größtem Netzwerk von Branchenführern, fachkundiger Beratung und strategischen Partnerschaften. Nach der positiven Bewertung der ersten Phase wurde Eurobattery Minerals zum nächsten Schritt des Bewertungsprozesses eingeladen - einer Pitch-Sitzung mit einem Gremium aus internen und externen Experten. Diese Sitzung bietet die Gelegenheit, die strategische Vision, die Projektstärken und das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Ressourcenentwicklung vorzustellen. Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt Oy, fügte hinzu: "Diese Anerkennung bestätigt das große Potenzial von Hautalampi, Europas Strategie für kritische Rohstoffe zu unterstützen. Wir sind entschlossen, das Projekt unter Einhaltung der höchsten Umwelt- und Technikstandards voranzutreiben, und diese Finanzierung wäre ein großer Anschub für unser Projekt." Das Unternehmen wird den Markt weiterhin über Pressemitteilungen über die Fortschritte in den verschiedenen Phasen des ERMA Booster Call 2025 informieren. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



