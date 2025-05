Die Allianz hat am Freitag ein neues Mehrjahreshoch erklommen. Erstmals seit 2001 notiert die Aktie des Versicherungsriesen über 370 Euro. In dieser Woche stehen für die Anleger nun gleich zwei wichtige Termine auf dem Programm. Und auch danach wird es bei der Allianz alles andere als langweilig.Bei der Allianz läuft es rund. Die Aktie hat sich während des US-Zollschocks bereits stabiler als der Gesamtmarkt gehalten - und den Rücksetzer mittlerweile mehr als abgeschüttelt. Am Freitag ging es sogar ...

