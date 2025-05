7 Milliarden Euro blättert die Erste Group Bank AG aus eigener Tasche für 49 Prozent an der Santander Polska inklusive Vermögensverwaltung hin. Die Übernahme von 49 Prozent an der Santander Polska (drittgrößte Bank Polens) inklusive 50 Prozent an der Vermögensverwaltung Santander TFI durch die Erste Group Bank AG ist gelungen. 7 Milliarden Euro (6,8 für die Santander Polska) blättert die Bank dafür aus eigener Tasche hin und streicht dafür das ...

