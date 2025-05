NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia - 5. MAI 2025 / IRW-Press / Hyper Bit Technologies Ltd. (CSE: HYPE) (FWB: N7S0) (das "Unternehmen" oder "HyperBit") gibt eine Aktualisierung seines zuvor angekündigten Kaufs von bis zu zehn (10) hocheffizienten Krypto-Mining-Rigs für das Mining des ALEO-Tokens bekannt. Das Unternehmen hat gerade seinen ersten Goldshell AE-BOX II Krypto-Mining-Rig zum Aufbau und Testen erhalten.

Die Goldshell AE-BOX II ("Goldshell") ist ein ASIC-Miner, der für den zkSNARK-Algorithmus entwickelt wurde und speziell auf ALEO-Token ("Aleo") ausgerichtet ist. Die Goldshell AE-BOX II liefert eine durchschnittliche Hash-Rate von 54 Mh/s bei einem Stromverbrauch von 530 W, was einer Energieeffizienz von 0,01 j/kh entspricht. Goldshell ist ein branchenführendes Technologieunternehmen, das 2017 gegründet wurde.

Abbildung 1. Goldshell AE-BOX II ASIC-Miner

Der COO von Hyper Bit Technologies Ltd., Cole Goodwin, erklärte: "Diese speziellen Mining-Rigs wurden sorgfältig ausgewählt, um das Unternehmen auf die seiner Meinung nach bevorstehende nächste Phase des Krypto-Bullenmarktes vorzubereiten und gleichzeitig den Fokus auf die Rentabilität zu legen. Wir sind sehr ermutigt durch den Bitcoin-Kurs, der erneut ein Niveau von über 95.000,00 USD $ erreicht hat. Dies zeigt das erneute Interesse der Krypto-Community und bestätigt den Auftrag des Unternehmens, seine Krypto-Aktivitäten auszuweiten."

Über den Aleo-Token

Aleo entstand aus dem Wunsch heraus, das Unmögliche zu erreichen - eine Benutzererfahrung im Internet zu schaffen, die sowohl wirklich persönlich als auch wirklich privat ist. Aleo ist die erste Plattform, die vollständig private Anwendungen anbietet. Aleo erreicht dies durch den Einsatz dezentraler Systeme und Zero-Knowledge-Kryptografie zum Schutz der Benutzerdaten im Internet. Im Kern bietet Aleo Benutzern und Anwendungsentwicklern unbegrenzte Rechenleistung bei absoluter Privatsphäre. Durch die Architektur von Aleo als eine Blockchain, die standardmäßig privat, open source und für das Web entwickelt ist, ist Aleo einzigartig positioniert, um die Mängel der Blockchain-Einführung zu beheben.

Zum 2. Mai 2025 hat Aleo eine Marktkapitalisierung von 91,5 Mio. USD $ und ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 7 Mio. $. Aleo erreichte am 24. September 2024 mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 17,76 Mio. $ eine Rekordmarktkapitalisierung von ca. 9,3 Mrd. $. Aleo wird laut Coinmarketcap.com an über 10 Kryptowährungsbörsen gehandelt.

Das Unternehmen hat vor Abschluss des Kaufs eine (1) erste Einheit geliefert bekommen, um die Lieferzeiten und die Leistung des Geräts zu testen.

Bestehende Geräte im Besitz von Hyper Bit Technologies

Das Unternehmen besitzt derzeit einhundertfünfzig (150) SC200 SiaCoin-Mining-Rigs und arbeitet aktiv an kostengünstigeren Stromlösungen, um diese speziellen Rigs wirtschaftlicher zu machen.

Über SiaCoin

SiaCoin (SC) ("Sia") ist der native Utility-Token von Sia, einer distributed, Blockchain-basierten, dezentralen Cloud-Speicherplattform. Sia fungiert als sicherer, vertrauensloser Marktplatz für Cloud-Speicher, auf dem Nutzer Zugriff auf ihren ungenutzten Speicherplatz vermieten können. Vereinbarungen und Transaktionen werden durch Smart Contracts geregelt, und SiaCoin ist das Zahlungsmittel für die Speicherung im Netzwerk. Das Hauptziel des Projekts ist es, die "Backbone-Speicherschicht des Internets" zu werden. Sia wurde ursprünglich im Mai 2014 angekündigt, bevor es ein Jahr später, im Mai 2015, überarbeitet und erneut angekündigt wurde. Der offizielle Start erfolgte im Juni 2015. Weitere Informationen zu SiaCoin finden Sie unter Sia - Dezentrale Datenspeicherung

Zum 2. Mai 2025 hat SiaCoin eine Marktkapitalisierung von 192 Mio. USD $ und ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 15 Mio. $. SiaCoin erreichte am 5. Januar 2018 mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 785 Mio. $ eine Rekordmarktkapitalisierung von 2,95 Mrd. $. SiaCoin wird laut Coinmarketcap.com an über 57 zentralisierten Krypto-Börsen gehandelt.

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten - angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger - hat sich HyperBit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Associates of Canada, einer gemeinnützigen Vereinigung mit Sitz in Vancouver, Kanada. Das Ziel der Vereinigung ist es, die kanadische Blockchain-Community zu vergrößern und zu stärken und das Ökosystem weiter zu verbessern. Weitere Informationen über die Vereinigung finden Sie unter The Blockchain Association of Canada: ein Club für Krypto-Enthusiasten

IM NAMEN DES BOARDS

Gezeichnet "Robert Eadie"

Robert Eadie - Chief Executive Officer

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Telefon: 1-604-602-4935

Fax: 1-604-602-4936

Kontakt: Robert Eadie

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

