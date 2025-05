HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Autozulieferer habe im vergangenen Geschäftsquartal solide abgeschnitten und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer ersten Reaktion am Montag. Er attestierte dem Unternehmen einige Widerstandsfähigkeit in einem sehr schwierigen Umfeld. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) im ersten Halbjahr liege innerhalb der Jahreszielspanne, was angesichts der Erwartung einer stärkeren zw0eiten Hälfte ermutigend sei. Gleichzeitig ignoriere die niedrige Bewertung die Wachstumsaussichten des Unternehmens./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000STAB1L8