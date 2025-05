Hamburg (ots) -Shell Recharge geht neue Wege bei der Preisgestaltung für E-Autofahrer und präsentiert einen Vorteilstarif: den Shell Recharge e-Deal.Kunden können mit diesem Tarif jetzt noch günstiger und bequemer ultraschnell laden. Für einen monatlichen Grundpreis von 4,99 EUR bietet das Modell einen Rabatt von 25 % pro Kilowattstunde (kWh). Das bedeutet, dass E-Autofahrer Strom ab einem Preis von 0,44 EUR/kWh laden können.Der Vertrag gilt an den rund 1.500 Shell Recharge Ultra-Schnellladepunkten und bietet damit eine deutschlandweite Netzabdeckung.Florian Glattes, Leiter des Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Hiermit machen wir E-Autofahrern ein besonders günstiges Angebot und belohnen die Treue zu unserer Marke".Zugang erhält der Kunde unkompliziert über die Shell Recharge App, ihre Nutzung ist einfach und flexibel*.Shell will bis 2050 ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen werden. Ein wichtiger Baustein hierfür ist der Aufbau eines umfassenden Ladeangebotes für Elektrofahrzeuge. Dafür wurden auch auf dem deutschen Markt schon früh die Weichen gestellt. Bereits 2017 hat das Unternehmen NewMotion, den damals größten europäischen Ladeanbieter, übernommen, heute bekannt als Shell Recharge Solutions. Seit 2019 errichtet Shell Recharge Ultra-Schnellladesäulen mit mindestens 150 kW an Shell Tankstellen. Im vergangenen Jahr wurde das Netz auf inzwischen 1.500 Schnellladepunkte verdoppelt.* Der Shell Recharge e-Deal ist jederzeit zum Ende eines Vertragsmonats kündbar. Er verlängert sich automatisch um einen weiteren Monat, wenn es nicht zuvor gekündigt wird. Der Rabattvorteil gilt für maximal 400 kWh pro Monat. Laut ADAC Ecotest liegt der Durchschnittsverbrauch aller getesteten Elektrofahrzeuge bei knapp 20 kWh pro 100 gefahrenen Kilometern.Pressekontakt:Shell Deutschland GmbH+49 (0) 40 6324 5290shellpresse@shell.comOriginal-Content von: Shell Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53326/6025791