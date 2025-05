Bremen (ots) -Der Onlinehandel ist längst keine Option mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit."Wir befinden uns mittlerweile einfach in einem ganz anderen wirtschaftlichen Umfeld", sagt Ben Hohenspein, Geschäftsführer der Bremer Agentur Digital Lagune - ehemals Filmlagune GmbH. "Wir haben schon Kunden betreut, die ganz ohne Mitarbeiter über 250.000 Euro Umsatz im Monat auf Amazon gemacht haben - mit Gewinnmargen von über 30 Prozent. Und auf der anderen Seite sehe ich Mittelstandsbetriebe ganz ohne laufenden Online-Vertrieb, die für den gleichen Umsatz 25 Vollzeitkräfte beschäftigen. Wer sich im Jahr 2025 immer noch fragt, ob Onlinehandel wirklich funktioniert oder das Richtige für ihn ist, wird langfristig von seinen Mitbewerbern abgehängt."Tatsächlich tun sich gerade mittelständische Unternehmen häufig schwer mit dem Einstieg in das Plattformgeschäft. Und das ist nachvollziehbar: Wer ein etabliertes Unternehmen führt, hat genug damit zu tun, den laufenden Betrieb effizient zu organisieren. Hinzu kommen Sorgen: Was passiert mit den Geschäftskunden, wenn man plötzlich selbst online verkauft? Werden Händler oder Vertriebspartner vor den Kopf gestoßen? Viele gehen das Thema deshalb lieber gar nicht an - obwohl es für all das Lösungen gibt, die einfacher sind, als sie denken.Denn Amazon als Verkaufskanal lässt sich so gestalten, dass er bestehende Strukturen ergänzt, statt sie zu gefährden. Richtig umgesetzt, wird Amazon zur zusätzlichen Vertriebssäule - mit vollständiger Kontrolle über Preisgestaltung, Produktpositionierung und Markenauftritt.Die Digital Lagune hat sich genau darauf spezialisiert: auf den erfolgreichen, strategisch durchdachten Einstieg mittelständischer Hersteller in den Amazon-Vertrieb. Das Unternehmen, das ursprünglich aus der Produktvideoproduktion stammt, betreut heute Kunden aus ganz Deutschland - mit einem Mix aus technischer Umsetzung, vertrieblicher Strategie und Markenaufbau.Das Konzept: keine Standardlösungen, sondern individuell abgestimmte Ansätze - zugeschnitten auf Unternehmen, die oft jahrzehntelang über den Fachhandel gewachsen sind. Ziel ist es, Amazon als neue Vertriebssäule zu etablieren, ohne bestehende Partnerschaften zu gefährden. Dabei behalten die Kunden jederzeit die Kontrolle: Transparenz, Zugriff auf Werbekonten, Inhalte und Daten sind selbstverständlich.Die Zusammenarbeit beginnt meist mit einer detaillierten Analyse der Ausgangssituation. Darauf folgen strategische Maßnahmen - von der Auswahl geeigneter Produkte über die visuelle Aufbereitung bis zur Umsetzung von Kampagnen und der Betreuung der Fulfillment-Prozesse. Die Agentur versteht sich nicht als ausgelagerter Dienstleister, sondern als Teil des Teams.Ein weiterer Unterschied zu klassischen Agenturen: Die Digital Lagune arbeitet erfolgsbasiert. Das bedeutet: Umsatz auf Amazon ist auch der Maßstab für die Vergütung. "Das schafft Vertrauen - und sorgt dafür, dass alle am gleichen Ziel arbeiten", betont Hohenspein.Wichtig für den Erfolg ist auch das richtige Verständnis der Plattform. Drei Fehler sieht Hohenspein besonders häufig:Erstens: die falsche Produktauswahl. Viele Unternehmen stellen ihr gesamtes Sortiment online, statt sich auf die Produkte zu konzentrieren, die auf Amazon tatsächlich gefragt sind. Nur wer sein Sortiment strategisch auswählt und gezielt vermarktet, kann nachhaltig erfolgreich sein.Zweitens: schwache visuelle Darstellung. Produktbilder vor weißem Hintergrund und wenig Aussagekraft reichen längst nicht mehr. Amazon ist ein visueller Marktplatz. Wer hier mit hochwertigen Fotos, informativen Grafiken und verkaufspsychologisch gestalteten Texten arbeitet, hat klare Vorteile.Drittens: fehlende Langfriststrategie. Ein erfolgreicher Vertriebskanal entsteht nicht über Nacht. Bewertungen, Sichtbarkeit und Kampagnenwirkung bauen sich Schritt für Schritt auf. Wer kontinuierlich optimiert und Geduld mitbringt, kann sich auf Amazon einen stabilen, automatisierten Absatzkanal schaffen.Genau hier setzt Digital Lagune an: mit einem erprobten System, das den gesamten Prozess übernimmt - von der ersten Marktanalyse bis zur laufenden Betreuung. So können sich mittelständische Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während die Agentur im Hintergrund den digitalen Vertrieb aufbaut. Für viele Kunden beginnt die Zusammenarbeit mit einem kostenlosen Analysegespräch - und einer ehrlichen Einschätzung der Möglichkeiten.Unter dem folgenden Link findet man den Internetauftritt der Digital Lagune: https://www.digitallagune.de/Pressekontakt:Lara Cardozo BatistaMobil: +49 162 4869665Mail: lara@filmlagune.deOriginal-Content von: Digital Lagune, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166126/6025819