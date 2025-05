Auch am Montag bricht die BASF-Aktie weiter ein. Dies hat den Hintergrund, dass die Aktie heute ex-Dividende gehandelt wird. Was für Anleger jetzt wichtig wird und wann es spannende Nachkauf-Chancen geben kann. Auch am Montag bricht die BASF-Aktie weiter ein. Um erneute 4,5 Prozent geht es bergab bis auf 42,50 Euro. Zwar ist dies der Dividendenabschlag und damit vorhersehbar gewesen, doch charttechnisch verbessert der Dividendenabschlag die Lage ...

