Kann der Schlauchspezialist Masterflex SE (DE0005492938) seine ehrgeizigen Wachstumsziele in der Luftfahrt erreichen? Mit einem neuen Werk in Nordafrika stellt der SDAX-Konzern nun die Weichen für die nächste Expansionsphase und will vom Boom der Branche profitieren.

Dynamische Nachfrage treibt Expansion

Die Gelsenkirchener Verbindungstechnik-Spezialisten setzen ihren internationalen Wachstumskurs fort und investieren knapp drei Millionen Euro in den Aufbau eines neuen Produktionsstandorts in Marokko. Die Entscheidung kommt nicht von ungefähr: "Die weltweite Luftfahrtindustrie boomt - die Nachfrage nach innovativen und zuverlässigen Schlauchlösungen steigt rasant", erklärt Konzernchef Dr. Andreas Bastin. […] Weiterlesen auf www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag Masterflex expandiert nach Marokko: Luftfahrtgeschäft vor Verdoppelung? erschien zuerst auf Nebenwertewelt.