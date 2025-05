Duke Energy - DUK: Achtung, Quartalszahlen am Dienstag!

Long-Einstieg nach den Earnings bei Duke Energy (DUK)?

Umsatz, Gewinn, Dividende: alles auf Rekordniveau!

Duke Energy (DUK) - ISIN US26441C2044

Rückblick: Mit einer gewissen Spannung blicken wir auf die Keilformation im Chartbild der Duke-Energy-Aktie, zumal am morgigen Dienstag vor Börsenbeginn die Veröffentlichung der Quartalszahlen ansteht. Die Kurse haben sich zuletzt oberhalb der 20-Tagelinie stabilisiert. Das Halbjahresplus liegt bei fast 8 Prozent.

Duke-Energy-Aktie: Chart vom 02.05.2025, Kürzel: DUK Kurs: 121.58 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Grundsätzlich sieht das bullisch aus. Wir wollen aber die Reaktion auf die Earnings abwarten und dann intraday nach Einstiegsmöglichkeiten suchen. Kursziel wäre das Allzeithoch vom 4. April.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Konjunktureinbruch - etwa infolge eines länger anhaltenden Zollstreits - würde sehr wahrscheinlich auch den Energiesektor betreffen. Eine Absicherung in Höhe der 20-Tagelinie bzw. unter den letzten drei Tageskerzen bietet sich an.

Meinung:

Duke Energy Corporation, mit Firmensitz in Charlotte, North Carolina, ist einer der größten Energieversorger in den Vereinigten Staaten von Amerika und darüberhinaus auch in Lateinamerika tätig. Das Unternehmen versorgt Endkunden mit Strom und Gas und betreibt Stromnetze. Die Stromerzeugung erfolgt mit Windkraft und Photovoltaik. 2024 war ein Rekordjahr in puncto Umsatz, Gewinn und Dividenden. Die Prognosen sehen weitere Zuwächse vor. Auch wenn diverse Wechsel in der Chefetage anstehen, ist nicht mit Änderungen in der Geschäftspolitik zu rechnen. Somit bleiben wir grundsätzlich bullisch, auch wenn wir risikoaversen Anlegern empfehlen, die Quartalsmeldung abzuwarten.

Marktkapitalisierung: 2018 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 394.39 Mio. USD

Meine Meinung zu Duke Energy ist bullisch.

Quellennachweis: https://news.duke-energy.com/releases/duke-energy-announces-key-leadership-appointments-6910288

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2025

Autor: Thomas Canali

