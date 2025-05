Mainz, Deutschland, 5. Mai 2025 (Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Ramón Zapata-Gomez mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Finanzvorstand (Chief Financial Officer, "CFO") ernannt hat. Er wechselt von der globalen biomedizinischen Forschungsorganisation der Novartis AG (Novartis Biomedical Research), wo er seit 2022 als CFO tätig war, zu BioNTech. Ramón Zapata tritt die Nachfolge von Jens Holstein an, der wie bereits angekündigt zum 30. Juni 2025 planmäßig aus dem Unternehmen ausscheiden und in den Ruhestand gehen wird.

In seiner neuen Rolle als Finanzvorstand bei BioNTech wird Ramón Zapata sicherstellen, dass die finanzielle Ausrichtung des Unternehmens weiterhin im Einklang mit der Strategie steht, sich zu einem Multi-Produkt-Unternehmen im Bereich Onkologie zu entwickeln. Im Vorfeld der geplanten Markteinführungen von BioNTechs Onkologie-Produkten wird er für den Ausbau und die kontinuierliche Optimierung einer starken Finanzinfrastruktur und -performance in den Kernmärkten verantwortlich sein. Ramón Zapata wird die nachhaltige organisatorische Exzellenz und die globale operative Umsetzung in den Bereichen Finanzberichterstattung, Rechnungswesen, Steuern, Treasury und Einkauf weiter vorantreiben, mit dem Ziel, eine kosteneffiziente Wertschöpfung weiter zu fördern.

"Ramón Zapata ist eine versierte Führungspersönlichkeit mit tiefgreifender Finanzexpertise. Er übernimmt das Amt von Jens Holstein in einer spannenden Phase des Unternehmens. Ramón Zapata verfügt über umfangreiche Erfahrung in der internationalen Pharmaindustrie mit besonderem Fokus auf Nordamerika, Europa und Lateinamerika. Darüber hinaus bringt er ein tiefes Verständnis für die Dynamik von Märkten und des Geschäfts mit sich, genauso wie für die effiziente Nutzung von Ressourcen und die Steuerung von leistungsstarken Teams", sagte Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender. "Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands danke ich Jens Holstein für die finanzielle Führungsstärke und seinen Beitrag zur Erfolgsgeschichte von BioNTech. Er hat BioNTechs globale Finanzorganisation gestärkt, Prozesse optimiert und zur finanziellen Stabilität des Unternehmens sowie zur Steigerung der operativen Effizienz beigetragen. Heute ist das Unternehmen in einer hervorragenden Ausgangslage, seinen Erfolg fortzuführen und sich zu einem Multi-Produkt-Unternehmen weiterzuentwickeln."

"Es war mir ein Privileg, Teil der Entwicklung von BioNTech zu einem der weltweit größten Biotechnologie-Unternehmen zu sein", sagte Jens Holstein, CFO von BioNTech. "Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und im Aufsichtsrat sowie bei meinen Teams für ihr Engagement und die Zusammenarbeit während dieser bemerkenswerten Wachstumsphase bedanken. Für mich persönlich ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Verantwortung als Vorstandsmitglied zu übergeben und mich auf nicht-geschäftsführende Tätigkeiten zu fokussieren."

"Ich freue mich, Teil von BioNTech zu werden und zur Vision beizutragen, das Leben von Patientinnen und Patienten zu verbessern", sagte Ramón Zapata, zukünftiger CFO von BioNTech. "Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn hat mich das Ziel angetrieben, innovative Medikamente zu entwickeln und Patientinnen und Patienten Zugang zu ihnen zu ermöglichen. BioNTech konzentriert sich auf ihre ersten onkologischen Produkteinführungen und treibt gleichzeitig ihre einzigartige klinische Pipeline mit disruptivem und synergistischem Potential voran. Deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten BioNTech-Team und das Vorantreiben von Finanzstrategien, die die Vision des Unternehmens unterstützen."

Ramón Zapata ist ein international erfahrener Finanzmanager mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Pharma- und Konsumgüterindustrie. Er hatte leitende Positionen bei führenden globalen Unternehmen wie Novartis AG, Sandoz AG, und Mondelez International inne. Während seiner beruflichen Laufbahn leitete Ramón Zapata Finanzfunktionen, die eine nahtlose Umsetzung von der Entdeckung bis zur Vermarktung von Medikamenten ermöglichten, einschließlich der Durchführung von M&A-Transaktionen und ihrer erfolgreichen Integrationen sowie einem Programm zur digitalen Finanztransformation. Bevor er zu BioNTech kam, war Ramón Zapata als CFO bei der globalen biomedizinischen Forschungsorganisation der Novartis AG (Novartis Biomedical Research) tätig, wo er für die Gesamtleitung der Finanzstrategie und des operativen Geschäfts der Division verantwortlich war.

Ramón Zapata ist im Besitz der doppelten Staatsbürgerschaft der USA und Mexikos. Er ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer (certified public accountant, "CPA") und hat seinen Abschluss an der Universidad Panamericana in Mexiko-Stadt erworben. Darüber hinaus hat er einen MBA-Abschluss von der IPADE Business School (Mexiko-Stadt) und der IESE Business School (Barcelona, Spanien).

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und die potenziellen Vorteile der von BioNTech eingestellten Führungskräfte; BioNTechs Forschungs- und Entwicklungsprogramme; BioNTechs Fokus auf den Aufbau kommerzieller Kapazitäten für potenzielle Markteinführungen; und die Erwartungen von BioNTech in Bezug auf den Zeitpunkt sowie die Fähigkeit, behördliche Zulassungen für solche Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und die geplante Bereitschaft der Organisation für derartige Einführungen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "zielt ab", "antizipiert", "schätzt", "glaubt", "prognostiziert", "potenziell", "setzt fort" oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Gespräche mit Zulassungsbehörden über den Zeitplan und die Anforderungen an zusätzliche klinische Studien; die Fähigkeit, vergleichbare klinische Ergebnisse in zukünftigen klinischen Studien zu erzielen; der Wettbewerb bezogen auf BioNTechs Produktkandidaten, einschließlich solcher mit anderen Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen, basierend unter anderem auf Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen, die Breite der zugelassenen Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der Immunantwort; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTech und ihren Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu verwalten und zu beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu vermarkten und, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung und Expansion des Unternehmens zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den USA und anderen Ländern; BioNTechs Fähigkeit, ihre Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und Produktkandidaten herzustellen; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter "Risk Factors" in BioNTechs Jahresberichtverfügbar. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von BioNTech und gelten nur zum jetzigen Zeitpunkt.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

