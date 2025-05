Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

05.05.2025

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

Unternehmen: Alzchem Group AG

ISIN: DE000A2YNT30



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 05.05.2025

Kursziel: EUR 133,00 (bislang: EUR 89,90) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Weiterhin mit robustem Gewinnwachstum



Nach wie vor ist die Ertragsentwicklung von Alzchem von konjunkturellen Herausforderungen geprägt, profitiert aber in ungleich stärkerem Maße von der Verschiebung des Umsatz-Mix in das hochmargige Segment Specialty Chemicals. Weil deshalb die vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal 2025 erneut über unseren Schätzungen sowie den Consensus-Erwartungen lagen und wir davon ausgehen, dass die höhermargigen Potenziale weiterhin abgeschöpft werden können, heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 133,00 von EUR 89,90 je Aktie an. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 121,00 errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten und ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden eine erwartete Kurssteigerung der Alzchem-Aktien von 9,9%. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32436.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



