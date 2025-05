Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG



Unternehmen: Alzchem Group AG

ISIN: DE000A2YNT30



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 05.05.2025

Kursziel: 105,00 EUR (zuvor: 86,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Q1 unterstreicht Wandel zum Spezialchemie-Unternehmen



Alzchem hat vergangene Woche den Bericht für Q1/25 vorgelegt und in einem Earnings Call erläutert.



Segment Specialty Chemicals treibt Marge: In Q1 zeigten beide Segmente nach wie vor eine heterogene Entwicklung. Im Segment Specialty Chemicals legten die Erlöse um 1,7% yoy auf 94,5 Mio. EUR zu (Menge: +2,5%; Preis: -1,6%). Neben einer anhaltend hohen Nachfrage bei Kreatin bzw. Human Nutrition (Creapure, Creavitalis) trug hierzu auch die Trendumkehr im Bereich der Kundensynthese (Custom Manufacturing) bei. Das Segment-EBITDA stieg klar überproportional um 14,8% yoy auf 26,0 Mio. EUR. Dagegen verzeichnete Basics & Intermediates einen Erlösrückgang um 13,5% yoy auf 42,6 Mio. EUR (Menge: -9,5%; Preis: -4,2%), was laut Unternehmen vor allem dem Nachfragerückgang aus der Stahlindustrie geschuldet ist. Während der Konzernumsatz dadurch in Summe leicht zurückging (-3,6% yoy), verbesserte sich das Konzern-EBITDA um knapp 10% yoy auf 27,4 Mio. EUR, womit trotz Verfehlung des Topline-Konsensus eine stärker als erwartete Margensteigerung gelang (+230 BP auf 18,9%). Bei Specialty Chemicals, das inzwischen rund 65% der Konzernerlöse ausmacht, stieg diese auf 27,6% (+320 BP yoy).

Guidance bestätigt, NQ-Investitionsprojekt on track: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand unverändert ein Umsatzwachstum auf ca. 580 Mio. EUR und ein EBITDA von ca. 113 Mio. EUR, wozu ein stärkers H2 beitragen soll. Bislang seien keine negativen Effekte der US-Zollpolitik zu verzeichnen, vielmehr könnten sich im US-Markt Chancen durch hohe Zölle für chinesische Anbieter ergeben. Des Weiteren erfolgte in Q1 planmäßig der Baustart zur Verdopplung der Kapazitäten für Nitroguanidin (NQ). Im Zuge dessen erhielt Alzchem erste Kundenanzahlungen i.H.v. 39,5 Mio. EUR, wodurch der Free Cashflow trotz einer planmäßigen Aufstockung der Vorräte (+10,6 Mio. EUR) im Vorfeld der Carbidofen-Wartung sowie annähernd verdoppelter CAPEX (13,1 Mio. EUR) signifikant auf 36,4 Mio. EUR (Vj.: 26,6 Mio. EUR) ausgebaut werden konnte.



Wenngleich Alzchem keine genauen Planzahlen zum NQ-Absatz bekannt gibt, sehen wir die Nachfrage weiter strukturell im Aufwind. So dürften das jüngst von der EUKommission kommunizierte Rüstungsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von ca. 800 Mrd. EUR bis 2029 sowie die zugunsten der Verteidigungsausgaben in Deutschland reformierte Schuldenbremse unmittelbar die Nachfrage nach Alzchems Nitroguanidin forcieren. Hinzu kommen sollten indirekte Impulse aus dem Infrastrukturprogramm der neuen Bundesregierung. Vor diesem Hintergrund heben wir unsere mittelfristigen Umsatzprognosen für 2027 ff. moderat an. Durch die u.E. zunehmende Verfestigung der Absatzstrukturen im Bereich Specialty Chemicals und insbesondere des besonders margenstarken NQ-Geschäfts setzen wir darüber hinaus die EBIT-Marge im Terminal Value um 200 BP auf 15% herauf.



Fazit: Die weitgehend konjunkturunabhängigen Produktbereiche im Specialty-Segment (Kreatin, Nitroguanidin) sowie der perspektivisch dynamisch wachsende NQ-Absatz bescheren Alzchem einen beständigen Wandel zum Spezialchemie-Unternehmen und eine weiterhin eindrucksvolle Ausweitung der Marge. Nachdem sich der Aktienkurs allen makroökonomischen Unwägbarkeiten zum Trotz im laufenden Jahr jedoch bereits hervorragend entwickelt hat (YTD: +112%), erachten wir das Chance-Risiko-Verhältnis kurzfristig als ausgewogen und nehmen das Rating mit einem neuen Kursziel von 105,00 EUR (zuvor: 86,00 EUR) auf 'Halten' zurück.



