ADS-TEC Energy hat Wachstumskapital in Höhe von bis zu 50 Millionen US-Dollar von institutionellen Investoren eingeworben. Der Ladespezialist aus Nürtingen gibt an, mit dem Geld sein Geschäft in Europa und Nordamerika ausweiten zu wollen. Die 50 Millionen Dollar (rund 44 Millionen Euro) erhält ADS-TEC in Form einer Wandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2028, die in zwei Tranchen von 15 Millionen US-Dollar und 35 Millionen US-Dollar bereitgestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...