Wien (www.fondscheck.de) - Die Wiener Erste Group will dem spanischen Santander-Konzern 49 Prozent der ausstehenden Stammaktien an der Tochter Santander Bank Polska abkaufen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Absicht sei bereits vor Tagen bekannt geworden. Nun sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden. Sie inkludiere auch 50 Prozent an der Fondsgesellschaft Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI). ...

