RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2025 - Kernerträge stabil, Geschäftsabbau in Russland fortgesetzt



06.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Konzernergebnis im ersten Quartal 2025 von EUR 260 Millionen im Kernkonzern (ohne Russland)

Zinsüberschuss im Kernkonzern mit EUR 1.046 Millionen im Quartalsvergleich trotz gesunkener Zinsen stabil, Provisionsüberschuss leicht rückläufig

Neubildungsquote für den Kernkonzern bei 20 Basispunkten, inklusive zusätzlicher Risiko-Overlays von EUR 71 Millionen

Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,9% (für gesamten Konzern bei 18,8%)

Reduzierung des Russlandgeschäfts fortgesetzt, Rückgang der Kundenkredite um 4% und der Kundeneinlagen um 9%, jeweils im Quartalsvergleich und in lokaler Währung

Rating von S&P von A- negative auf A- stable angehoben, vor allem aufgrund des deutlichen Geschäftsabbaus in Russland, des erfolgreichen Ausstiegs aus Belarus und der robusten Compliance-Organisation der RBI

Ausblick für 2025 unverändert Rasperia-Fall: Keine zusätzlichen Belastungen auf RBI-Erfolgsrechnung durch Urteil des Berufungsgerichts im Rasperia-Fall vom 25. April 2025

Urteil gegen die AO Raiffeisenbank wurde teilweise vollstreckt, indem das Rubel-Äquivalent von rund EUR 1,87 Milliarden von der russischen Zentralbank eingezogen und an Rasperia übertragen wurde

AO Raiffeisenbank hat in Russland weitere Berufung eingelegt und RBI-Konzern finalisiert Klage gegen Rasperia in Österreich

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus: Erfolgsrechnung in EUR Millionen Q1/2025 Q1/2024 Q4/2024 Zinsüberschuss 1.046 1.060 1.042 Provisionsüberschuss 466 431 497 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen -27 -9 41 Verwaltungsaufwendungen -850 -784 -906 Betriebsergebnis 678 762 662 Übriges Ergebnis -66 -139 -196 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -116 -130 -21 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -46 -3 -130 Ergebnis vor Steuern 450 489 315 Ergebnis nach Steuern 318 356 155 Konzernergebnis 260 303 128 Bilanz in EUR Millionen 31/3/2025 31/12/2024 Forderungen an Kunden 96.053 95.363 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 109.314 108.205 Bilanzsumme 187.535 184.961 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 74.430 78.325 Bankspezifische Kennzahlen 31/3/2025 31/12/2024 NPE Ratio 1,9% 2,1% NPE Coverage Ratio 46,3% 50,4% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,9% 15,1% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 21,0% 20,4% Kennzahlen Q1/2025 Q1/2024 Q4/2024 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,31% 2,39% 2,32% Cost/Income Ratio 55,0% 50,2% 57,2% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,20% 0,05% 0,42% Konzern-Return-on-Equity

Konzern-Return-on-Equity 7,3% 9,1% 3,1% Ergebnis je Aktie in EUR 0,71 0,84 0,31 Das konsolidierte Ergebnis für den gesamten RBI-Konzern finden Sie im Zwischenbericht für das 1. Quartal 2025 auf der RBI- Website .



