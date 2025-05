EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

R. STAHL verzeichnet im ersten Quartal 2025 starken Auftrags-eingang - Umsatz und Ertragskraft unter Vorjahr



R. STAHL verzeichnet im ersten Quartal 2025 starken Auftragseingang - Umsatz und Ertragskraft unter Vorjahr Auftragseingang erreicht im ersten Quartal 2025 mit 98,8 Mio. € einen Rekordwert und liegt über dem hohen Vorjahresniveau (92,3 Mio. €) sowie deutlich über dem Wert des vierten Quartals 2024 (72,4 Mio. €).

Umsatz geht aufgrund der schwachen Nachfrage im 2. Halbjahr 2024 von Januar bis März um 13,4 % auf 73,3 Mio. € zurück.

Ertragskraft leidet unter dem niedrigeren Umsatz. Das EBITDA vor Sondereinflüssen verringerte sich in den ersten drei Monaten 2025 von 8,4 Mio. € im Vorjahr auf 3,7 Mio. €. Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 5,0 % (Vorjahr: 9,9 %).

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen stabilen Umsatz zwischen 340 Mio. € und 350 Mio. € sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 35 Mio. € bis 40 Mio. €. Waldenburg, 6. Mai 2025 - Trotz der globalen Herausforderungen nahm die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von R. STAHL im ersten Quartal 2025 wieder deutlich zu. Umsatz und Ertragskraft werden erst im zweiten Halbjahr 2025 von der positiven Entwicklung des Auftragseingangs profitieren. Auftragseingang von 98,8 Mio. € auf sehr hohem Niveau - Auftragsbestand steigt auf 122,4 Mio. € Die deutlich gestiegene Investitionsbereitschaft der Kunden führte von Januar bis März 2025 zu einem Auftragseingang von 98,8 Mio. €. Dieser lag um 7,1 % über dem hohen Vorjahreswert von 92,3 Mio. € und deutlich über dem Ordervolumen des vierten Quartals 2024 (72,4 Mio. €). Während die Auftragslage im ersten Quartal 2025 in Deutschland (-0,9 %) und in Amerika (+ 3,0 %) im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb, legten die Ordereingänge in der Region Asien/Pazifik (+84,0 %) - unterstützt durch zwei Großaufträge - deutlich zu. Die Aufträge aus der Zentralregion (Afrika, Europa ohne Deutschland) waren hingegen rückläufig (-9,7 %). Vor allem in den Segmenten Schiffbau, Petrochemie und der Öl- & Gasindustrie belebte sich die Ordertätigkeit deutlich. Durch die insgesamt gute Nachfrage in den ersten drei Monaten 2025 erhöhte sich der Auftragsbestand zum 31. März 2025 auf 122,4 Mio. € (31. Dezember 2024: 95,8 Mio. €). Alle Absatzmärkte am Umsatzrückgang von 13,4 % beteiligt Die Nachfrageschwäche im zweiten Halbjahr 2024 führte erwartungsgemäß zu niedrigeren Erlösen im ersten Quartal 2025. So fiel der Umsatz von R. STAHL von Januar bis März 2025 um 13,4 % auf 73,3 Mio. €. In Deutschland (-7,9 %) sowie in der Zentralregion (-10,1 %) gingen die Erlöse unterproportional zurück. Deutlichere Rückgänge verzeichneten die Absatzregionen Amerika (-19,6 %) und Asien/Pazifik (-26,0 %). Ertragskraft wegen niedriger Umsätze rückläufig Die Profitabilität von R. STAHL lag in den ersten drei Monaten 2025 unter dem Vorjahresniveau. Verantwortlich hierfür waren im Wesentlichen der Umsatzrückgang sowie tariflich bedingt höhere Personalkosten. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen reduzierte sich im ersten Quartal 2025 um 4,8 Mio. € auf 3,7 Mio. €. Die Ertragskraft des Unternehmens, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, ging im gleichen Zeitraum von 9,9 % im Vorjahr auf 5,0 % zurück. Das Konzernergebnis verringerte sich um 4,6 Mio. € auf -2,5 Mio. € (Q1 2024: 2,1 Mio. €). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,39 € (Q1 2024: 0,33 €). Der Free Cashflow hat sich mit -4,0 Mio. € trotz des geringeren Konzernergebnisses in den ersten drei Monaten (Q1 2024: -4,3 Mio. €) leicht verbessert. Ausschlaggebend hierfür war der im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Anstieg des Working Capital um 2,0 Mio. € (Q1 2024: 7,0 Mio. €). Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2025 unverändert bei 27,3 % (31. Dezember 2024: 27,3 %). R. STAHL prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 stabile Umsatzerlöse und Ertragskraft Für 2025 erwartet das Unternehmen auf Grundlage der gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Prognosen ein nur geringes Wachstum der relevanten Schlüsselmärkte. Prognoseunsicherheiten bleiben bestehen, vor allem aufgrund der nicht einschätzbaren Entwicklungen und Folgen geopolitischer Ereignisse, der internationalen Zollpolitik sowie möglicher Handelskonflikte. Eine wieder anziehende Nachfrage zu Jahresbeginn 2025 lässt das Unternehmen insgesamt vorsichtig optimistisch auf das Gesamtjahr 2025 blicken, vor allem auf die zweite Jahreshälfte. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr einen Konzernumsatz zwischen 340 Mio. € und 350 Mio. € (2024: 344,1 Mio. €). Die Ertragskraft sollte sich im laufenden Geschäftsjahr stabilisieren. Der Vorstand prognostiziert für 2025 ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 35 Mio. € und 40 Mio. € (2024: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2025 mit einem mittleren einstelligen positiven Millionen-Euro-Betrag (2024: 14,7 Mio. €). "Die Nachfrage nach R. STAHL Produkten und Dienstleistungen hat sich im ersten Quartal spürbar belebt. Daher sind wir vorsichtig optimistisch, dass die Nachfrageschwäche des zweiten Halbjahrs 2024 überwunden ist und wir ab dem zweiten Halbjahr 2025 unseren profitablen Wachstumskurs fortsetzen werden", sagt Dr. Mathias Hallmann, CEO von R. STAHL. Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das erste Quartal 2025 nach IFRS in Mio. € Q1 2025 Q1 2024 Veränd.

in % Umsatz 73,3 84,7 -13,4 Deutschland 18,6 20,2 -7,9 Zentralregion1) 35,9 40,0 -10,1 Amerika 8,1 10,1 -19,6 Asien/Pazifik 10,7 14,4 -26,0 Auftragseingang 98,8 92,3 +7,1 Auftragsbestand zum 31. März 122,4 122,0 +0,3 EBITDA vor Sondereinflüssen 2) 3,7 8,4 -56,6 in % vom Umsatz 5,0 % 9,9 % EBITDA 3,4 8,3 -58,9 EBIT -1,3 4,1 n. a. Konzernergebnis -2,5 2,1 n. a. Ergebnis je Aktie (in €) -0,39 0,33 n. a. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -0,4 -0,7 +39,0 Free Cashflow -4,0 -4,3 +6,9 Abschreibungen 4,7 4,3 +9,3 Investitionen 3,5 3,6 -1,6

31. März 2025

31. Dez. 2024 Bilanzsumme 263,4 265,2 -0,6 Eigenkapital 72,0 72,3 -0,5 Eigenkapitalquote 27,3 % 27,3 % Nettofinanzverbindlichkeiten3) 34,2 28,8 +18,5 Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten) 49,6 45,0 +10,4 Mitarbeiter4) 1.732 1.743 -0,6

1) Afrika und Europa ohne Deutschland

2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens

3) Liquide Mittel abzüglich verzinslicher Darlehen

4) ohne Auszubildende Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als "n. a." (nicht anwendbar). Hinweis

Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025 steht auf unserer Internetseite unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte . Finanzkalender 2025

3. Juni 32. ordentliche Hauptversammlung

7. August Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2025

4. November Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025 Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2024 erwirtschafteten 1.743 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 344 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen. __________________________________________________ Investoren-, Analysten- und Journalisten-Telefonkonferenz

zum 1. Quartal 2025 der R. STAHL AG Der Vorstands der R. STAHL AG wird im Rahmen einer Telefonkonferenz die Ergebnisse zum 1. Quartal 2025 heute um 10.00 Uhr erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt. Für die (akustische) Teilnahme an der Telefonkonferenz nutzen Sie bitte nachfolgenden Link. Nach der Registrierung, die Sie jederzeit vornehmen können, erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten, mit denen Sie sich zum angegebenen Zeitpunkt einwählen und zuhören können:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=8429931&linkSecurityString=13c7d2924a



Parallel zur Telefonkonferenz zeigen wir Ihnen eine Präsentation über das Internet (nur visuell). Bitte loggen Sie sich hierzu auf der folgenden Webseite ein (ein Passwort ist nicht erforderlich); dieser Link wird Ihnen auch nochmals mit den Registrierungsdaten zur Telefonkonferenz zur Verfügung gestellt:

https://www.webcast-eqs.com/rstahl-q1-2025/no-audio Eine Aufzeichnung der Konferenz finden Sie im Anschluss auf der Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Ad hoc News > Veranstaltungen und Präsentationen ( https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/ ). Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com



