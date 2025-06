EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

R. STAHL Aktionäre beschließen fast alle Tagesordnungspunkte auf der Hauptversammlung - Beschluss über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erhält nicht die erforderliche Mehrheit - Vorstand bes



03.06.2025 / 17:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R. STAHL Aktionäre beschließen fast alle Tagesordnungspunkte auf der Hauptversammlung - Beschluss über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erhält nicht die erforderliche Mehrheit - Vorstand bestätigt Jahresprognose 32. ordentliche Hauptversammlung fand als Präsenzveranstaltung in Pfedelbach statt

153 Aktionäre waren vor Ort

Präsenz lag bei 78,54 % nach 78,68 % im Vorjahr

CEO Dr. Mathias Hallmann hält konsequent an der Strategie fest und zeigt den Weg aus schwierigem wirtschaftlichem Umfeld auf

Aktionäre verweigern die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Waldenburg, 3. Juni 2025 - Auf der 32. ordentlichen Hauptversammlung der R. STAHL AG haben die Aktionäre und Aktionärinnen fast alle Tagesordnungspunkte mit der erforderlichen Mehrheit verabschiedet. In der Gemeinde- und Festhalle Nobelgusch in Pfedelbach waren 153 Anteilseigner anwesend, die 78,54 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertraten. Inklusive der Briefwahlstimmen lag die Präsenz bei 79,13 % nach 78,68 % im Vorjahr. Vorstand und Aufsichtsrat sind für das abgeschlossene Geschäftsjahr entlastet worden. Der Tagesordnungspunkt 6, die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, verfehlte die erforderliche Mehrheit. Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden verabschiedet. Weiterer Fokus auf die Konzernstrategie In ihrer ausführlichen Präsentation erläuterten CEO Dr. Mathias Hallmann und CCO Tobias Popp die Markt-Einflüsse auf das abgelaufene Geschäftsjahr. Trotz schwacher Auftragseingänge im zweiten Halbjahr legte der Umsatz im Gesamtjahr 2024 nochmal leicht zu, die Ertragskraft war jedoch rückläufig. In den wichtigen Absatzmärkten, Öl- & Gasindustrie, Chemie und Petrochemie, belasten seit Mitte 2024 Unsicherheiten die Investitionsentscheidungen der Kunden. Erfreulichere Impulse kommen aus der Pharmaindustrie, dem Schiffbau und der Nahrungsmittelbranche. Dr. Hallmann ordnete angestoßene Maßnahmen wie die Erweiterungen im indischen Chennai und im thüringischen Weimar sowie den Fokus auf Digitalisierungsprojekte in die Konzernstrategie EXcellence 2030 ein. Die seit 2018 konsequent verfolgte Strategie hat R. STAHL bereits deutlich resilienter gemacht und wird auch weiterhin mit Schwerpunkt auf Internationalisierung und Digitalisierung die Richtung vorgeben. Ausblick für 2025 vorsichtig bestätigt In seinem Vortrag bestätigte Dr. Hallmann die im April veröffentlichte Jahresprognose, allerdings seien das angestrebte Umsatzniveau zwischen 340 Mio. € und 350 Mio. € sowie das erwartete EBITDA vor Sondereinflüssen von 35 Mio. € bis 40 Mio. € unter den aktuellen Vorzeichen ambitionierte Ziele. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen Hauptversammlung sowie die Präsentation des Vorstands sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations einsehbar (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/).

Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2024 erwirtschafteten 1.743 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 344 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen. Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com



03.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com