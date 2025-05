Die Börse bleibt in Bewegung: Take-Two schockt mit der Verschiebung von "GTA VI" auf 2026, doch Analysten sehen weiterhin Kurspotenzial trotz eines siebenprozentigen Aktienrückgangs. Tesla kämpft mit Absatzproblemen in Europa und Margendruck, aber Jefferies bleibt optimistisch dank Robotaxi-Start im Juni. Palantir überzeugt mit starkem Q1-Wachstum (plus 39 Prozent Umsatz) und hebt die Prognose an, auch wenn die teure Aktie nachbörslich leicht fällt. Hims & Hers glänzt mit überragenden Q1-Zahlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...