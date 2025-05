Auch zum Start in die neue Woche hat sich der DAX von seiner freundlichen Seite gezeigt. Den neunten Handelstag in Folge konnte der deutsche Leitindex mit einem Plus abschließen. Am Ende ging es 1,1 Prozent nach oben auf 23.344,54 Zähler. Und auch am heutigen Dienstag dürfte der DAX auf diesem Niveau starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen leicht tiefer auf 23.310 Zähler.Terminseitig ist heute einiges geboten. Neben der Bundeskanzlerwahl steht die Berichtssaison im Fokus. Aus dem DAX berichten ...

