NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Diese wertete David Adlington als den Erwartungen entsprechend. Einmal mehr hätten Kostensenkungen das Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebit) angetrieben, hieß es in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Bedingt durch Grippe hätten die Volumina auf dem US-Markt auf der Stelle getreten./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 06:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 06:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802