In der neuen Ausgabe von DGHNDMBSR verwandelt sich das RTL-Studio in eine heilige Arena der Unterhaltung: Mit Kutten, Konklave-Stimmung und jeder Menge Spaß. Als "Papst der guten Laune" schlüpft Stefan Raab stilecht ins kirchliche Gewand und auch das Publikum wird Teil des Spektakels: Mit Kutten ausgestattet verwandelt sich der Zuschauerraum in einen Mini-Vatikan.Besonders himmlisch wird es mit Sänger und Moderator Giovanni Zarrella als Gast, der nach einem Talk mit Stefan für musikalische Hochgefühle mit italienischer Grandezza sorgt.Außerhalb des Studios wird das Volk befragt: Eine Straßenumfrage beim 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag zeigt, wer das christliche Laientreffen in Hannover besucht hat.Ob es am Ende "Habemus Gewinner" oder doch wieder "Du gewinnst hier nicht die Million" heißt, bleibt wie immer ungewiss - sicher ist nur: Es wird göttlich unterhaltsam.Produziert wird "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" von Raab ENTERTAINMENT im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Dörte vom Berg (Executive Producer), Alexander Wüster (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).