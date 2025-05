NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit Blick auf eine etwaige Übernahme von BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Dass Shell regelmäßig die Vorzüge von Transaktionen in der Branche prüfe, könne nicht überraschen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung von Shell in Relation zu BP mache den Startpunkt für eine solche Übernahme allerdings zu einer Herausforderung./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BP6MXD84