Die BASF-Aktie bleibt auch nach dem gestrigen Rückgang in einer schwachen Verfassung und steht am Dienstag aktuell bei 42,20 €. Hier wirken sich die schwachen Quartalszahlen weiterhin negativ aus. Was ist jetzt ratsam? Hohe Volatilität Die Aktie bewegt sich seit Anfang 2023 in einem Seitwärtskanal mit einer sehr hohen Volatilität. Die Range liegt dabei zwischen 40 € und 53 €. Momentan liegt sie wieder am unteren Ende. Je nach Nachrichtenlage, insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...