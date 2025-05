München (ots) -Nach dem offiziellen 2:5 gegen den späteren Gruppen-Gegner USA im letzten WM-Test und 4 Tage vor dem Start gegen Ungarn stellt sich nicht nur für Bundestrainer Harold Kreis (Samstag live ab 15.30 Uhr bei MagentaSport) die Frage: wo steht die deutsche Auswahl, die auf Kapitän Mo Müller und Top-Verteidiger Kai Wissmann verzichten muss und die bei diesem vermeintlich leichten Auftakt-Programm unter Druck steht, sofort liefern zu müssen?!"Das Viertelfinale ist Pflicht", sagt MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner: "Und dafür brauchst du aus den ersten 3 Spielen die 9 Punkte. Aber ich sehe es positiv: da steckt richtig viel Potenzial im Team. Deutschland hat mit Mo Seider den besten Verteidiger des Turniers, Leo Pföderl in der Form seines Lebens. Dazu Schütz, Samanski und Geibel als junge Spieler, die einen Riesenschritt gemacht haben. "Neben Ungarn lauten die Startgegner Kasachstan (Sonntag, live ab 15.30 Uhr) und Norwegen (Dienstag, live ab 15.30 Uhr). MagentaSport zeigt alle deutschen WM-Partien, 6 k.o.-Spiele (zweimal Viertelfinale, zweimal Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale) plus 5 weitere Top-Begegnungen aus der Gruppenphase, darunter die Wiederauflage des letztjährigen Finales als WM-Start am Freitag: Titelverteidiger Tschechien gegen Schweiz (live ab 16 Uhr). Insgesamt über 60 Stunden live, täglich mit einem WM-Update: der beste WM-Service direkt aus Dänemark und Schweden.Nachfolgend ein Ausblick auf die Eishockey WM bei MagentaSport, die am Freitag mit dem Knaller Weltmeister Tschechien gegen Vize-Weltmeister eröffnet wird. Live ab 16 Uhr. Moderator Sascha Bandermann, Experte Patrick Ehelechner und Kommentator Alex Kunz werden ausführlich direkt aus Herning und später Stockholm auf die deutschen Spiele und Top-Partien einstimmen. Alle WM-Infos live und auf allen Kanälen von MagentaSport sowie MagentaTV.Fehlen von Müller und Wissmann? Nicht überbewerten!"Wer nicht da ist, ist nicht da. Das ist kein Beinbruch", sagt Patrick Ehelechner mit Nachdruck, wann immer es um die Frage geht: wie schwer wiegen die Ausfälle von Mo Müller und Kai Wissmann? Oder: wie sehr würde ein Tim Stützle helfen? "Viel wichtiger als die Bewertung der Spieler auf dem Papier ist die Frage: wie gut funktioniert Deutschland als Team?" Das mache den wirklichen Unterschied aus: siehe WM 2023, als Deutschland Vize-Weltmeister wurde. Auch Tschechien und die Schweiz lieferten im letzten Jahr den Beweis: sehr gute mannschaftliche Geschlossenheit schlägt Individualität! Ok: kleine Ausnahme. "Kanada will's dieses Jahr unbedingt wissen. Die haben ihre Top-Stars ins Team geholt. Der Titel geht nur über Kanada:"Samanski: "Da ist ein Stern am Himmel aufgestiegen"Starke individuelle Qualität sieht der MagentaSport-Experte Ehelechner ausreichend im deutschen Team. Beispiele gefällig: der neue Kapitän. "Mo Seider wird der beste Verteidiger des Turniers. Der macht auch seine Mitspieler in der Abwehr besser." Oder Berlins Leo Pföderl, 89 Assists in der DEL-Saison, davon 34 Tore: "Leo ist in der Form seines Lebens." Oder Dominik Kahun (Lausanne): "Dessen Leistung als Leader wird immer ein wenig übersehen. Er ist Denker und Lenker, eine Säule im Team." Mit Joshua Samanski (Vertrag Edmonton) sei "ein Stern am Himmel" aufgestiegen. Dazu Spieler wie Justin Schütz oder Korbinian Geibel (Berlin). "Junge Spieler, die in der DEL einen Riesenschritt absolviert haben." Ein richtig "gutes Gesamtpaket" für die WM-Mission: mindestens Viertelfinale.MagentaSport startet einzigartige Content-Serie EishockeyDeutschlandSo nah dran, so authentisch: MagentaTV und MagentaSport verschaffen den Sportfans gleich mit einer ganzen Content-Serie einen einzigartigen Einblick in die Welt des Eishockey-Sports. Das umfassende Projekt mit dem Titel EishockeyDeutschland, das in Kooperation mit dem DEB entsteht, ist bis zur Heim WM 2027 angelegt. Die einzelnen Episoden werden auf allen Plattformen von MagentaTV und MagentaSport ausgestrahlt. Die Idee: Neue Inhalte entstehen fortlaufend, bedienen unterschiedliche Genre und Zielgruppen, münden in der Content-Serie EishockeyDeutschland.In Folge 1 werden Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast auf ihrer NHL-Reise Anfang 2025 begleitet - die beiden treffen die deutschen Stars Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle, Nico Sturm und JJ Peterka. Ein persönliches Bild der NHL-Stars, aber auch die besondere "Chemie" zwischen Kreis und Künast, die Popularität, Größe des Eishockeys sowie der Spieler in Kanada und USA werden herausgearbeitet. Episode 1 der Filmreihe EishockeyDeutschland Folge 1 läuft seit Sonntag, ist ab jetzt auf allen Plattformen von MagentaTV und MagentaSport abrufbar.Einzelne Episoden zum Anschauen:Folge 1 mit Leon Draisaitl:https://www.youtube.com/watch?v=F1gGcqAMc0kFolge 2 mit Mo Seider:https://www.youtube.com/watch?v=mT3TUyRn3scFolge 3 mit Tim Stützle und Nico Sturm:https://www.youtube.com/watch?v=XI6ohKVY1D8Folge 4 mit JJ Peterka:https://www.youtube.com/watch?v=IF8KXSR6XSwEishockey WM - live bei MagentaSportGruppenphaseFreitag, 09.05.2025 - EröffnungsspielAb 16.00 Uhr: Tschechien - SchweizSamstag, 10.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - UngarnSonntag, 11.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - KasachstanMontag, 12.05.2025Ab 16.00 Uhr: USA - SchweizDienstag, 13.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - NorwegenMittwoch, 14.05.2025Ab 16.00 Uhr: USA - NorwegenDonnerstag, 15.05.2025ab 15.30 Uhr: Schweiz - DeutschlandFreitag, 16.05.2025Ab 20.00 Uhr: Schweiz - NorwegenSamstag, 17.05.2025ab 11.30 Uhr: USA - DeutschlandMontag, 19.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - TschechienDienstag, 20.05.2025ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark