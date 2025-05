Erholungsrally beendet? Nachdem bereits gestern in New York etwas die Luft raus war, starten die großen Indizes in den USA heute deutlich im Minus. Der Dow Jones sackt rund 0,4 Prozent ab, ebenso der S&P 500. Für den Nasdaq 100 geht es rund 0,7 Prozent nach unten. Einige große Tech-Werte gehören bislang zu den Tagesverlierern.Nvidia und Meta verlieren jeweils mehr als ein Prozent. In Deutschland hat Meta Ärger mit Verbraucherschützern. Diese haben Meta abgemahnt, weil der Konzern mit Nutzerdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...