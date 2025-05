(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.05.2025 - Technologiewerte tendieren am Dienstag überwiegend schwächer. Nicht nur in Deutschland, auch an der Wall Street gibt der Sektor nach. Tesla verliert, nur wenige Titel notieren im Plus.Der DAX verliert kurz vor Handelsschluss 0,5 Prozent auf 23.230 Punkte, belastet von Beiersdorf, Zalando und Infineon. Fresenius Medical, Continental und E.On geben nach. ...

