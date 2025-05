BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Kanzlerwahl



"Sieh dich vor!": Das ist die Botschaft der anonymen Heckenschützen an Merz. Der neue Kanzler wird nicht nur in einer krisengeschüttelten Welt durch Minenfelder manövrieren müssen, sondern auch zu Hause bei der politischen Mehrheit, die ihn trägt. Das ist eine schwere Hypothek. Sollte er es vorgehabt haben - durchregieren kann Merz nun nicht mehr. (.) Im Wahlkampf beschimpfte er politische Gegner als "linke Spinner" und ging nonchalant über Kritik an seinem laxen Umgang mit der AfD hinweg. Diese Hemdsärmeligkeit kann er sich als Regierungschef mit wackeliger Parlamentsmehrheit nicht mehr erlauben. Er muss dringend reifen - politisch, kommunikativ, charakterlich. Für einen 69-Jährigen ist das keine leichte Aufgabe. Hoffentlich nimmt er sie nicht auf die leichte Schulter./yyzz/DP/zb