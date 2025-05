Die Gesundheitsbranche befindet sich im Umbruch. Algorithmen beschleunigen die Arzneimittelforschung um Jahre, Milliarden fließen in personalisierte Therapien, und Börsen feiern Biotech-Aktien. Doch diesmal geht es nicht um kurzfristige Hypes - die nächste Ära der Medizin wird durch Unternehmen geprägt, die Technologie und Biologie verschmelzen. Während KI-basierte Plattformen Wirkstoffkandidaten in Rekordzeit identifizieren, drängen Pioniere mit bahnbrechenden Ansätzen in Onkologie, Immunologie und Stoffwechselerkrankungen vor. Drei Namen stechen dabei heraus: Evotec, Defence Therapeutics und Novo Nordisk.

Den vollständigen Artikel lesen ...