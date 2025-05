Wien (APA-ots) - 65 Mio. Hybridanleihevolumen platziert

44% der bestehenden Hybridanleihe von 2021 erfolgreich in die neue Struktur getauscht



Hybridanleihevolumen konnte insgesamt auf 121 Mio. erhöht werden



Nach der erfolgreichen Platzierung einer 93 Mio. Grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024 konnte die Emission der ersten tief nachrangigen Grünen Anleihe (Hybridanleihe) über 65 Mio. abgeschlossen werden. "Das positive Feedback aus über 70 Investorengesprächen in den letzten Wochen bestätigt das Vertrauen des Kapitalmarkts in die UBM", so Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG. "Die Glättung unseres Rückzahlungsprofils stärkt unsere Finanzstruktur nachhaltig - ein wesentlicher Erfolgsfaktor im aktuellen Marktumfeld". Mit ihrer ersten Grünen Hybridanleihe unter Berücksichtigung des Green Finance Frameworks setzt die UBM einen weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung der Finanzierungen auf green. smart. and more.



43,6% der Hybridanleihe von 2021 konnten vorzeitig rückgekauft werden. Der Kupon wurde bei 10,0 % festgelegt. Der Emissionserlös dient zur Verwirklichung neuer und bestehender Projekte, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Die Grüne Hybridanleihe wird nach Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren.



Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Structuring Adviser, Bookrunner und Paying Agent der Transaktion sowie Dealer Manager des Rückkaufangebots. UBM wurde vom DLA Piper-Capital Markets Team Christian Temmel und Christian Knauder-Sima beraten, die Raiffeisen Bank International AG wurde vom Wolf Theiss Team um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.



UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.



Diese Mitteilung ist kein Prospekt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf

Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung, bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.



Rückfragehinweis:

UBM Development AG

Christoph Rainer



Head of Investor Relations & ESG

Telefon: +43664801873200

E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.com



