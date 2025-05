Am Dienstag hat der DAX nach neun Gewinntagen in Folge erstmals wieder leichte Verluste eingefahren. Die holprige Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler haben für Unsicherheit gesorgt. Das DAX ging am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 23.249,65 Zählern aus dem Handel. Der Start in den heutigen Mittwoch dürfte mit leichten Zugewinnen erfolgen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent höher auf 23.280 Zähler.Heute steht eine ganze Reihe wichtiger Termine auf dem ...

