The following instruments on XETRA do have their first trading 07.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.05.2025Aktien1 SE0015556873 Cheffelo AB2 KYG4066M1151 Graphex Group Ltd.Anleihen1 US026874DX22 American International Group Inc.2 US026874DW49 American International Group Inc.3 US053015AJ27 Automatic Data Processing Inc.4 US20030NEP24 Comcast Corp.5 US172967QA24 Citigroup Inc.6 US172967PZ83 Citigroup Inc.7 US20030NER89 Comcast Corp.8 NO0013526020 Servatur Holding AS9 NO0013531590 smava GmbH10 HU0000407317 Ungarn, Republik11 XS3068594715 Bahrain, Königreich12 US20030NEQ07 Comcast Corp.13 US47214BAD01 JBS USA Lux S.A.14 XS3049411971 LHMC Finco 2 S.à.r.l.15 US74340XCQ25 Prologis L.P.16 DE000BU0E295 Deutschland, Bundesrepublik