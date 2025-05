Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am gestrigen Dienstag (06. Mai) nach Handelsschluss in den USA die Ergebnisse des 1. Quartals 2025. Mit den letzten Quartalsberichten wusste AMD nicht wirklich zu überzeugen. Und so sah man auch der aktuellen Veröffentlichung am Markt gespannt und angespannt entgegen. Doch dieses Mal blieben herbe Enttäuschungen aus. Ganz im Gegenteil. AMD gelang es, in dem einen oder anderen Punkt sogar positiv zu ...

