ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Überraschenderweise habe der Autobauer mit dem Ausblick alle wichtigen Kennziffern bekräftigt, schrieb Patrick Hummel in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das berge Erklärungsbedarf in der Telefonkonferenz. Er und die Analystenzunft hätten mit Belastungen durch die zwischenzeitlich eingeführten Importzölle gerechnet./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003