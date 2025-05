ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,70 Euro belassen. Diese belegten, dass der Versicherer auf einem guten Weg zum Erreichen der Jahresziele sei, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen von Investoren dürften gleichwohl nicht steigen. Die Kosten aus Naturkatastrophen lägen unter dem dafür vorgesehenen Budget./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120628