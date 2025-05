Der Schlauchspezialist Masterflex SE (DE0005492938) präsentiert ein beeindruckendes erstes Quartal 2025 und kehrt auf den Wachstumskurs zurück. Mit einem Umsatzplus von 5,1 Prozent auf 27,5 Millionen Euro und einem operativen EBIT-Rekord von 4,5 Millionen Euro demonstriert das Gelsenkirchener Unternehmen seine robuste Marktposition trotz konjunktureller Unsicherheiten.

Starke Performance in Spezialmärkten

Besonders bemerkenswert ist der starke Zuwachs im März, der sogar einen neuen Monatsrekord markierte. Die Tochtergesellschaften Novoplast, Matzen & Timm sowie das Amerikageschäft profitierten von einer lebhaften Nachfrage aus den Bereichen Infrastruktur, Medizintechnik, Luftfahrt und Automotive. CEO Dr. Andreas Bastin betont: "Wir sind vielversprechend in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und konnten wieder auf unseren Wachstumskurs zurückkehren, was in Anbetracht der nach wie vor unsicheren Konjunkturlage eine Bestätigung unserer Arbeit und Marktposition ist."

