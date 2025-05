NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Stephen Reitman nannte BMW einen "seltenen und willkommenen ruhigen Hafen im Sturm". Die Ergebnisse des Autobauers hätten die Erwartungen deutlich hinter sich gelassen, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als einer der wenigen großen Hersteller habe BMW die Folgen von Zöllen im ursprünglichen Ausblick auf 2025 berücksichtigt - und diese Prognosen nun bestätigt./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 07:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 07:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003